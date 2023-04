Юта Джаз втратила шанси на вихід до плей-оф НБА сезону 2022/2023.

Про це повідомляє NBA Retweet.

Напередодні команда поступилася Оклахомі з рахунком 98:114.

Юта наразі займає 12 місце на Заході з результатом 36-44 та не має навіть теоретичних шансів на потрапляння до десятки.

The Jazz have been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/Dplzhs0QI9