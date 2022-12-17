Баскетболіста турбує розтягнення квадрицепса стегна

Джерело - Чемпіон.

Лідер Далласа Лука Дончич пропустить сьогоднішній матч проти Клівленда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Баскетболіста турбує розтягнення квадрицепса стегна. Він отримає відпочинок у матчі проти Кавальєрс.

Також матч пропустять через травми Спенсер Дінуїдді (коліно), Джош Грін (розтягування зв'язки ліктя), Максі Клебер (розрив підколінного сухожилля) та Дуайт Пауелл (забій стегна).