Лідер Далласа Лука Дончич пропустить сьогоднішній матч проти Клівленда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Баскетболіста турбує розтягнення квадрицепса стегна. Він отримає відпочинок у матчі проти Кавальєрс.

Також матч пропустять через травми Спенсер Дінуїдді (коліно), Джош Грін (розтягування зв'язки ліктя), Максі Клебер (розрив підколінного сухожилля) та Дуайт Пауелл (забій стегна).

Spencer Dinwiddie (right knee, injury recovery), Luka Dončić (right quad strain), Josh Green (right elbow sprain), Maxi Kleber (right hamstring tear) and Dwight Powell (left thigh contusion) will all miss tonight's game in Cleveland.