О′Ніл: Ми повинні підтримати Україну та біженців у всьому світі

Легендарний центровий Шакіл О′Ніл закликав світ підтримати Україну.

Відповідний пост він написав у Інстаграмі.

"82,4 мільйона людей у всьому світі були змушені покинути свої домівки через конфлікти, насильство, переслідування або порушення прав людини. Ми повинні підтримати Україну та біженців у всьому світі, щоб забезпечити підтримку, яка їм потрібна зараз", - написав О’Ніл.