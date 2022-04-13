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О′Ніл: Ми повинні підтримати Україну та біженців у всьому світі

Сьогодні 11:32 112 0
Легендарний центровий закликав підтримати Україну
О′Ніл: Ми повинні підтримати Україну та біженців у всьому світі
#NBA, #Шакіл О'Ніл

Джерело - Чемпіон.

Легендарний центровий Шакіл О′Ніл закликав світ підтримати Україну.

Відповідний пост він написав у Інстаграмі.

"82,4 мільйона людей у всьому світі були змушені покинути свої домівки через конфлікти, насильство, переслідування або порушення прав людини. Ми повинні підтримати Україну та біженців у всьому світі, щоб забезпечити підтримку, яка їм потрібна зараз", - написав О’Ніл.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

Раніше Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям.

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