Український баскетболіст Торонто Святослав Михайлюк та гравець Сакраменто Олексій Лень закликали допомогти біженцям, які стали жертвами війни РФ проти України.

Баскетболісти записали відеозвернення з хештегом #StandUpForUkraine та запропонували іншим долучитися до акції.

"Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Я використовую свій голос, щоб вимагати дій, і ви також можете це зробити.

Приєднуйтесь до мене та створіть власне відеозвернення, щоб світ підтримав біженців у всьому світі", - повідомили баскетболісти.