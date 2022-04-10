Джерело - Чемпіон.
Український баскетболіст Торонто Святослав Михайлюк та гравець Сакраменто Олексій Лень закликали допомогти біженцям, які стали жертвами війни РФ проти України.
Баскетболісти записали відеозвернення з хештегом #StandUpForUkraine та запропонували іншим долучитися до акції.
"Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Я використовую свій голос, щоб вимагати дій, і ви також можете це зробити.
Приєднуйтесь до мене та створіть власне відеозвернення, щоб світ підтримав біженців у всьому світі", - повідомили баскетболісти.
Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. I’m using my voice to demand action, and you can, too. Join me and make your own video calling for the world to support refugees everywhere. #StandUpForUkraine @NBA @GlblCtzn pic.twitter.com/74AnI42YV3— Svi Mykhailiuk (@Sviat_10) April 8, 2022
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