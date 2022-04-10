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Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям

Сьогодні 00:10 Віктор Слюсаренко 52 0
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям
#Олексій Лень, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Торонто Святослав Михайлюк та гравець Сакраменто Олексій Лень закликали допомогти біженцям, які стали жертвами війни РФ проти України.

Баскетболісти записали відеозвернення з хештегом #StandUpForUkraine та запропонували іншим долучитися до акції.

"Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Я використовую свій голос, щоб вимагати дій, і ви також можете це зробити.

Приєднуйтесь до мене та створіть власне відеозвернення, щоб світ підтримав біженців у всьому світі", - повідомили баскетболісти.

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