Липовий став гравцем німецького клубу

Джерело - Proshuta.basketball.
Український баскетболіст Олександр Липовий продовжить кар’єру в чемпіонаті Німеччини.
Про це повідомляє агентство BIG.
Баскетболіст підписав контракт з клубом Бонн Телеком до кінця сезону.
Липовий виступав у складі Прометея, з яким здобув чемпіонський титул у минулому сезоні.
В сезоні 2021/22 Липовий набирав 4,4 очка, робив 2,0 підбора за 17 хвилин в середньому за матч ЛЧ, також він реалізував 37,5% дальніх кидків.
Бонн Телеком займає 2-е місце в турнірній таблиці Бундесліги.