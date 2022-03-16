Липовий став гравцем німецького клубу

Баскетболіст підписав контракт з клубом Бонн Телеком

Український баскетболіст Олександр Липовий продовжить кар’єру в чемпіонаті Німеччини.

Про це повідомляє агентство BIG.

Баскетболіст підписав контракт з клубом Бонн Телеком до кінця сезону.

Липовий виступав у складі Прометея, з яким здобув чемпіонський титул у минулому сезоні.

В сезоні 2021/22 Липовий набирав 4,4 очка, робив 2,0 підбора за 17 хвилин в середньому за матч ЛЧ, також він реалізував 37,5% дальніх кидків.

Бонн Телеком займає 2-е місце в турнірній таблиці Бундесліги.