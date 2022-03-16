Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
14.03.2022 19:59 3183
Український боксер Лапін - росіянам: Заткніть свої промиті роти
Сьогодні 19:25 225
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:24 26607
Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину
Сьогодні 16:07 634
Екскапітан збірної України: Тимощук - просто сцикун
Сьогодні 13:13 502
Російські окупанти вбили 18-річного спортсмена
Сьогодні 11:41 497
Ломаченка хочуть вивезти з України для титульного бою з Камбососом
Сьогодні 11:11 898
Директор Полісся: Заяву на вступ до територіальної оборони написав на другий день війни
Вчора 18:54 309
Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові
Вчора 17:25 970
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Вчора 14:58 2018
Прямі трансляції

Липовий став гравцем німецького клубу

Сьогодні 20:10 124 0
Баскетболіст підписав контракт з клубом Бонн Телеком
Липовий став гравцем німецького клубу
#Олександр Липовий

Джерело - Proshuta.basketball.

Український баскетболіст Олександр Липовий продовжить кар’єру в чемпіонаті Німеччини.

Про це повідомляє агентство BIG.

Баскетболіст підписав контракт з клубом Бонн Телеком до кінця сезону.

Липовий виступав у складі Прометея, з яким здобув чемпіонський титул у минулому сезоні.

В сезоні 2021/22 Липовий набирав 4,4 очка, робив 2,0 підбора за 17 хвилин в середньому за матч ЛЧ, також він реалізував 37,5% дальніх кидків.

Бонн Телеком займає 2-е місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Юнайтед програв Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед програв Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1201
Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5214
Ювентус зіграє з Вільярреалом, Лілль прийме Челсі. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус зіграє з Вільярреалом, Лілль прийме Челсі. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1233
Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Бенфіка Яремчука переграла Аякс та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1352
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 26607
Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 5138
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 91760
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29092
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4079
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 50793
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 181992
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41963