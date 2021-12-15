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Торонто з Михайлюком поступилося Брукліну, Голден Стейт розібрався з Нью-Йорком. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:26 207 0
Результати матчів НБА
Торонто з Михайлюком поступилося Брукліну, Голден Стейт розібрався з Нью-Йорком. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Важливо: Каррі встановив історичний рекорд

Український гравець Торонто Святослав Михайлюк вийшов з лави та провів на паркеті 9 хвилин 22 секунди в матчі проти Брукліна. За цей час він набрав 2 очки (1/2 двоочкових, 0/2 триочкових) та 2 передачі, а також здійснив 2 фоли та допустив 2 втрати.

НБА - Регулярний чемпіонат

15 грудня

Бруклін – Торонто 131:129 OT (33:32, 33:24, 25:44, 29:20, 11:9)

Нью-Йорк - Голден Стейт 96:105 (24:24, 24:23, 16:24, 32:34)

Портленд - Фінікс 107:111 ОТ (21:32, 22:17, 32:24, 27:29, 5:9)

Раніше, Торонто Михайлюка перемогло Сакраменто Леня в чемпіонаті НБА.

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