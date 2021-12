Історія пишеться на наших очах: гру НБА було призупинено - Каррі встановив історичний рекорд

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату НБА Нью-Йорк Нікс - Голден Стейт Ворріорз сталася подія, на яку чекав увесь баскетбольний світ - Стефен Каррі перевершив рекорд Рея Аллена та тепер офіційно може вважатися найкращим снайпером в історії баскетболу.

На 5-й хвилині матчу захисник влучив свій другий 3-очковий кидок у матчі та 2974-й у кар'єрі. Незважаючи на виїзну гру для Голден Стейт, уболівальники на Медісон Сквер Гарден встали зі своїх місць, бажаючи швидше стати свідками історію.

"The best shooter the game has ever seen as cemented his legacy!" pic.twitter.com/4Fb8fX6dyD — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021

A league of his own.



2,974 career threes for Stephen Curry, making NBA history as the all-time leader in threes made pic.twitter.com/aHyfbXHO5o — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021

Після рекордного влучання матч було призупинено на кілька хвилин - рекордсмена привітали всі ті, хто мав для цього змогу.

Одним із перших це зробив батько баскетболіста - Делл, який також був знаним майстром дальних кидків.

It all started with a dream. pic.twitter.com/BoJj9Ce00b — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021

Вічний партнер по команді - Дреймонд Грін.

What

a

MOMENT pic.twitter.com/a9jvOyNQSN — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021

Головний тренер ГСВ - Стів Керр, партенри по команді та персонал.

Попередній володар рекорду - Рей Аллен.

Ray Allen congratulates Stephen Curry on breaking his all-time three-point record. #NBA75



History tonight on TNT pic.twitter.com/RAIRN0vpa0 — NBA (@NBA) December 15, 2021

Мама - Соня.

After setting the all-time three-point record, Steph hugs his mom, Sonya. ♥️ pic.twitter.com/ykqFYnFxMQ — NBA (@NBA) December 15, 2021

Стефена Каррі було обрано на драфті його нинішньою командою в 2009 році під загальним сьомим номером. Каррі двічі визнавсвся MVP чемпіонату та тричі разом із ГСВ вигравав чемпіонські каблучки.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

