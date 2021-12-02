Миколаїв підпише досвідченого захисника з Угорщини

Клуб української Суперліги Миколаїв найближчим часом підпише американського свінгмена Заїда Херста.

Про це повідомляє basket.com.ua.

28-річний захисник минулого сезону виступав за угорську Альбу, у складі якої у національній першості набирав 9.5 очка, робив 3.0 передачі та 1.5 підбирання при 41.7% реалізації триочкових.

Херст відіграв 4 роки за команду університету Квінніпак Бобкетс, після чого, починаючи з 2014 року, виступав за клуби другого іспанського дивізіону Ов'єдо і Араберрі, клуб Рієті з другої італійської ліги, литовський Невежис Антиб з другого французького дивізіону.

Раніше, Одеса підписала досвідченого американського форварда.