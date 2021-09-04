риймак успішно подолав трай-аут

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи уклали угоду з українським форвардом Сергієм Приймаком (1996 р.н., 204 см).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До команди Максима Міхельсона баскетболіст приєднався наприкінці серпня й успішно подолав трай-аут.

За нову команду Приймак уже зіграв один контрольний поєдинок – на Кубку Авантажу проти Хіміка (69:59). Набрав 6 очок та 5 підбирань.

Минулого сезону Приймак грав за Миколаїв та Прометей. Усього за 30 матчів у середньому набирав 5,2 очка та 3,9 підбирання.

Приймак – вихованець Хіміка, раніше також грав у складі Будівельника.

Форвард став п'ятим новачком Черкаських Мавп у міжсезонні. Раніше клуб повернув Олександра Кольченка і Макса Конате, а також підписав американців Родні Первіса і Дювона Максвелла.

Раніше, у Харкові стартував розіграш Кубку Авантажу.