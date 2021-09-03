У Харкові стартував розіграш Кубку Авантажу

Стартові перемоги господарів та Черкаських Мавп

Джерело - Чемпіон.

У Харкові стартував передсезонний турнір команд Суперліги Windrose Кубок Авантажу.

У змаганнях беруть участь Хімік, Черкаські Мавпи, Харківські Соколи та Тернопіль.

У першому турі Черкаські Мавпи переграли Хімік, Тернопіль поступився Харківським Соколам.

У другий ігровий день, 4 вересня, відбудуться матчі Хімік - Тернопіль та Харківські Соколи - Черкаські Мавпи.

Кубок Авантажу

Передсезонний турнір

Харків

3 вересня

Черкаські Мавпи - Хімік 69:59 (17:18, 22:19, 16:14, 14:8)

Харківські Соколи - Тернопіль 72:67 (25:14, 10:15, 14:19, 23:19)