Чотири клуби Суперліги зіграють на Кубку Авантажу

Команди продовжують підготовку до нового сезону

Джерело - Чемпіон.

У Харкові з 5 по 7 вересня відбудеться передсезонний турнір за участі клубів Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба БК Харківські Соколи.

У змаганнях, що відбудуться у Палаці Спорту Локомотив, візьмуть участь 4 команди Суперліги: Харківські Соколи, Хімік, Черкаські Мавпи та Тернопіль.

Розклад зустрічей:

3 вересня

16:00 Хімік - Черкаські Мавпи

18:30 Харківські Соколи - Тернопіль

4 вересня

16:00 Хімік - Тернопіль

18:30 Харківські Соколи - Черкаські Мавпи

5 вересня

12:00 Черкаські Мавпи - Тернопіль

14:30 Харківські Соколи - Хімік