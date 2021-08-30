 Чотири клуби Суперліги зіграють на Кубку Авантажу | Баскетбол | Champion.com.ua
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Чотири клуби Суперліги зіграють на Кубку Авантажу

Сьогодні 16:11 222 0
Команди продовжують підготовку до нового сезону
Чотири клуби Суперліги зіграють на Кубку Авантажу
#Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

У Харкові з 5 по 7 вересня відбудеться передсезонний турнір за участі клубів Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба БК Харківські Соколи.

У змаганнях, що відбудуться у Палаці Спорту Локомотив, візьмуть участь 4 команди Суперліги: Харківські Соколи, Хімік, Черкаські Мавпи та Тернопіль.

Розклад зустрічей:

3 вересня

16:00 Хімік - Черкаські Мавпи

18:30 Харківські Соколи - Тернопіль

4 вересня

16:00 Хімік - Тернопіль

18:30 Харківські Соколи - Черкаські Мавпи

5 вересня

12:00 Черкаські Мавпи - Тернопіль

14:30 Харківські Соколи - Хімік

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Допис, поширений БК "Харківські Соколи" (@khsokoly)

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