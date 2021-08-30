Чотири клуби Суперліги зіграють на Кубку Авантажу

Джерело - Чемпіон.
У Харкові з 5 по 7 вересня відбудеться передсезонний турнір за участі клубів Суперліги.
Про це повідомляє пресслужба БК Харківські Соколи.
У змаганнях, що відбудуться у Палаці Спорту Локомотив, візьмуть участь 4 команди Суперліги: Харківські Соколи, Хімік, Черкаські Мавпи та Тернопіль.
Розклад зустрічей:
3 вересня
16:00 Хімік - Черкаські Мавпи
18:30 Харківські Соколи - Тернопіль
4 вересня
16:00 Хімік - Тернопіль
18:30 Харківські Соколи - Черкаські Мавпи
5 вересня
12:00 Черкаські Мавпи - Тернопіль
14:30 Харківські Соколи - Хімік
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