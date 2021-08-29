У Запоріжжі завершився Меморіал Гаврилова

Три команди Суперліги здобули по дві перемоги

Джерело - Чемпіон.

У Запоріжжі 28 серпня фінішував традиційний передсезонний турнір команд Суперліги Меморіал В`ячеслава Гаврилова.

У заключний змагальний день Харківські Соколи обіграли Миколаїв, а господарі перемогли Прометей.

У підсумку одразу три команди - Прометей, Запоріжжя та Харківські Соколи, фінішували з двома перемогами.

За кращою різницею очок першим став Прометей. Запоріжці - другі. Вирішальним у заключному матчі став триочковий Дениса Лукашова на останніх секундах.

Меморіал В`ячеслава Гаврилова

Результати змагань

26 серпня

Харківські Соколи - Прометей 78:95

Миколаїв - Запоріжжя 68:83

27 серпня

Прометей - Миколаїв 111:90

Запоріжжя - Харківські Соколи 60:62

28 серпня

Миколаїв - Харківські Соколи 72:77

Запоріжжя - Прометей 85:76

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