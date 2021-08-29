У Запоріжжі завершився Меморіал Гаврилова

Джерело - Чемпіон.
У Запоріжжі 28 серпня фінішував традиційний передсезонний турнір команд Суперліги Меморіал В`ячеслава Гаврилова.
У заключний змагальний день Харківські Соколи обіграли Миколаїв, а господарі перемогли Прометей.
У підсумку одразу три команди - Прометей, Запоріжжя та Харківські Соколи, фінішували з двома перемогами.
За кращою різницею очок першим став Прометей. Запоріжці - другі. Вирішальним у заключному матчі став триочковий Дениса Лукашова на останніх секундах.
Харківські Соколи - Прометей 78:95
Миколаїв - Запоріжжя 68:83
27 серпня
Прометей - Миколаїв 111:90
Запоріжжя - Харківські Соколи 60:62
28 серпня
Миколаїв - Харківські Соколи 72:77
Запоріжжя - Прометей 85:76
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