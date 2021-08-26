Клуб Суперліги підсилив задню лінію

Джерело - ФБУ.

БК Тернопіль підписав американського захисника Донте Кларк, який раніше виступав у чемпіонаті Ізраїлю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кларк розпочав свою кар'єру в Массачусетському університеті (Амхерст), де провів три сезони. Останній рік свого навчання виступав за команду Південного техаського університету. У випускному році в середньому здобував 18.5 очок, 5 підбирань та 2.5 передачі.

Захисник провів 133 гри в NCAA зі статистикою 14.3 очки, 3.8 підбирань, 2.4 передач за 29 хвилин на майданчику та не був задрафтований влітку 2018 року.

Того ж року Донте розпочав свою європейську кар'єру в чемпіонаті Угорщини у складі команди Будапешт, відігравши 24 матчі з такою статистикою: 19.4 очки, 4,9 підбирання та 3 передачі за гру. У сезоні 2019/20 захисник переїхав до Туреччини, де захищав кольори команди Борнова. Він провів 23 гри з середніми показниками: 17.8 очок, 5 підбирань, 3.3 передачі.

У сезоні 2020/2021 підсилив команду Істанбул Баскет (другий дивізіон чемпіонату Туреччини), але зіграв лише п'ять матчів, у яких набирав 22.6 очки, робив 4.4 підбирання та 4.4 передачі. Згодом підписав контракт з ізраїльською командою Іроні (другий дивізіон чемпіонату Ізраїля), де також провів п'ять матчів, в яких здобував 9.2 очки, 4.6 підбирань, 3.4 передачі.

Раніше, півфіналісти минулого сезону Суперліги зіграють на Кубку Прометея.