Гарретт пройде трай-аут у Київ-Баскеті

Клуб продовжує комплектувати склад перед стартом сезону 2021/2022

Джерело - ФБУ.

26-річний американський важкий форвард Джефф Гарретт матиме місяць випробувального терміну аби переконати тренерський штаб Київ-Баскет у підписанні повноцінного контракту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець університету Північного Кентуккі, Гарретт попередні два сезони провів у першості Фінляндії, де виступав за Нокію та Каухайокі.

У складі Каухайокі Гарретт завоював срібні нагороди чемпіонату, набираючи в середньому 14.4 очок, 9.6 підбирань та 1.4 асисти протягом сезону.

Таким чином, Джефф стане вже п’ятим американським легіонером та 11 гравцем у нинішньому складі команди.

Раніше, Харківські Соколи продовжили контракт з Графом.