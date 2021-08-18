Харківські Соколи продовжили контракт з Графом

Американський захисник залишається у Суперлізі

Американський розігруючий Деджуан Граф продовжить виступати у складі Харківських Соколів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний легіонер провів за харків’ян повноцінний минулий сезон.

Його показники за 29 матчів регулярного сезону Суперліги у середньому за гру: 13,0 очок, 4,6 передачі та 3,4 підбирання.

За кількістю передач у середньому за гру Деджуан увійшов до ТОП-10 гравців Суперліги, а за очками він посів 17-е місце.

До Харківських Соколів американець виступав за такі європейські клуби як Алкар (Хорватія) та Кірхайм Найтс (Німеччина).

Нагадаємо, Миколаїв підписав двох американців.