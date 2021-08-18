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Харківські Соколи продовжили контракт з Графом

Вчора 23:26 153 0
Американський захисник залишається у Суперлізі
Харківські Соколи продовжили контракт з Графом
#Граф, #Харківські Соколи

Джерело - fbu.ua.

Американський розігруючий Деджуан Граф продовжить виступати у складі Харківських Соколів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний легіонер провів за харків’ян повноцінний минулий сезон.

Його показники за 29 матчів регулярного сезону Суперліги у середньому за гру: 13,0 очок, 4,6 передачі та 3,4 підбирання. 

За кількістю передач у середньому за гру Деджуан увійшов до ТОП-10 гравців Суперліги, а за очками він посів 17-е місце. 

До Харківських Соколів американець виступав за такі європейські клуби як Алкар (Хорватія) та Кірхайм Найтс (Німеччина).

Нагадаємо, Миколаїв підписав двох американців.

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