Харківські Соколи продовжили контракт з Графом

Джерело - fbu.ua.
Американський розігруючий Деджуан Граф продовжить виступати у складі Харківських Соколів.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
28-річний легіонер провів за харків’ян повноцінний минулий сезон.
Його показники за 29 матчів регулярного сезону Суперліги у середньому за гру: 13,0 очок, 4,6 передачі та 3,4 підбирання.
За кількістю передач у середньому за гру Деджуан увійшов до ТОП-10 гравців Суперліги, а за очками він посів 17-е місце.
До Харківських Соколів американець виступав за такі європейські клуби як Алкар (Хорватія) та Кірхайм Найтс (Німеччина).
Нагадаємо, Миколаїв підписав двох американців.