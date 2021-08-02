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МБК Миколаїв підписав перших новачків у літнє міжсезоння

Сьогодні 16:41 148 0
Склад корабелів поповнили Тіщенко, Кожем'якін та Кальніченко
МБК Миколаїв підписав перших новачків у літнє міжсезоння
#Миколаїв

Джерело - ФБУ.

МФК Миколаїв уклав угоди з Олександром Тіщенком, Андрієм Кожем’якіним та Андрієм Кальніченком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Досвідчений центровий Олександр Тіщенко (32 роки, 206 см.) минулий сезон провів у складі Тернополя. За команду Дмитра Забірченка Олександр відіграв 33 матчі. У середньому він набирав – 1.5 очка, 1.4 підбирання та 0.4 передачі. Також, раніше Тіщенко виступав за Київ, Кремінь, Черкаські Мавпи, Київ-Баскет, Харківські Соколи, клуби з Румунії та Білорусі, а також був чемпіоном України у складі київського Будівельника. За Миколаїв Тіщенко гратиме під 17-м номером.

З Тернополя до Миколаєва перебрався і Андрій Кальніченко (35 років, 201 см.). У минулому сезоні форвард провів 41 матч у Суперлізі, у середньому записуючи собі в актив – 9.3 очка, 4.3 підбирання та 1.2 передачі. Також гравець має досвід виступів за Хімік, Одесу та Черкаські Мавпи. За Миколаїв Кальніченко гратиме під 11-м номером.

Для захисника Андрія Кожем’якіна (24 роки, 190 см.), це вже другий прихід у Миколаїв. Гравець виступав за корабелів у сезоні 2015/2016. Минулу кампанію Кожем’якін відіграв за Будівельник, на його рахунку 42 гри. У середньому Андрій набирав - 4.2 очка, 1.3 підбирання та 1.2 передачі. Із киянами Андрій виграв Кубок України. Кожем'якін також виступав за Дніпро, Кремінь, Запоріжжя, Будівельник. У Миколаєві Андрій обрав собі 13 номер.

Раніше, Харківські Соколи підписали сербського форварда.

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