Харківські Соколи підписали сербського форварда

Александар Зечевич став гравцем Харківський Соколів

Харківські Соколи підписали угоду з сербським баскетболістом Александаром Зечевичем, який виступає на позиціях центрового та важкого форварда.

Про це повідомляє ФБУ.

Зечевич у 20-річному віці вирушив до США, де за чотири роки навчання виступав за три студентські команди: Motlow State, San Jacinto та два останні сезони за Florida Atlantic.

У середньому за кар’єру в NCAA мав 18,1 хвилин на паркеті за гру, з середньою результативністю 7,8 очка та 5,7 підбирання.

Минулого сезону безуспішно заявлявся на драфт НБА. Повернувся до Європи, де відіграв сезон у складі Хандлова в словацькому чемпіонаті. У середньому набирав 14,5 очка за гру та 8,7 підбирання.

Нагадаємо, Дніпро продовжив угоду з центровим.