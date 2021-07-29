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Харківські Соколи підписали сербського форварда

Вчора 23:37 137 0
Александар Зечевич став гравцем Харківський Соколів
Харківські Соколи підписали сербського форварда
#Харківські Соколи

Джерело - ukrbasket.net.

Харківські Соколи підписали угоду з сербським баскетболістом Александаром Зечевичем, який виступає на позиціях центрового та важкого форварда.

Про це повідомляє ФБУ.

Зечевич у 20-річному віці вирушив до США, де за чотири роки навчання виступав за три студентські команди: Motlow State, San Jacinto та два останні сезони за Florida Atlantic.

У середньому за кар’єру в NCAA мав 18,1 хвилин на паркеті за гру, з середньою результативністю 7,8 очка та 5,7 підбирання.

Минулого сезону безуспішно заявлявся на драфт НБА. Повернувся до Європи, де відіграв сезон у складі Хандлова в словацькому чемпіонаті. У середньому набирав 14,5 очка за гру та 8,7 підбирання.

Нагадаємо, Дніпро продовжив угоду з центровим.

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