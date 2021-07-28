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Місяць перейшов до БК Тернопіль

Сьогодні 14:41 183 0
Команда Забірченка продовжує підсилюватися перед новим сезоном
Місяць перейшов до БК Тернопіль
#Місяць, #Тернопіль

Джерело - ФБУ.

БК Тернопіль на сезон 2021/2022 підписав досвідченого Олександра Місяця (202 см, 100 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний форвард є вихованцем Дніпра, за який виступав до сезону 2016/2017. Після цього гравець приєднався до Будівельника, провів у складі киян одну кампанію і перейшов до Прометея.

Сезон 2020/2021 український форвард провів за БК Харківські соколи, де у 36 матчах, за 22 з половиною хвилини на паркеті, набирав в середньому 8.1 очка, робив 2.8 підбирання та 1 передачу.

Раніше, Київ-Баскет та Дніпро стартуватимуть у Кубку Європи ФІБА.

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