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Київ-Баскет та Дніпро стартуватимуть у Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 12:55 243 0
ФІБА оприлюднила систему розіграшу наступного сезону Кубку Європи
Київ-Баскет та Дніпро стартуватимуть у Кубку Європи ФІБА
#Київ-Баскет, #Дніпро

Джерело - ФБУ.

У розіграші наступного сезону Кубку Європи візьме участь 33 клуби.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

З них 14 отримали автоматично місце в груповому етапі регулярного чемпіонату.

Ще 14 клубів можуть долучитися до групового етапу регулярного чемпіонату у разі невдачі в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ще 4 учасники групового етапу визначаться в чотирьох кваліфікаційних турнірах.

Від України в новому сезоні Кубка Європи ФІБА стартуватимуть Київ-Баскет та Дніпро. Кияни отримали пряме місце в груповому етапі. Дніпряни стартуватимуть в кваліфікації.

Кубок Європи ФІБА-2021/22

Учасники групового етапу

Антверп (Бельгія)

Рілскі Спортист (Болгарія)

Сарагоса (Іспанія)

Крайльсхайм (Німеччина)

Іонікос (Греція)

Сольнок (Угорщина)

Хапоель (Гілбоа, Ізраїль)

Реджиана (Італія)

Ден Босх (Нідерланди)

Легія (Польща)

Орадя (Румунія)

Автодор (Росія)

Бахчешехір (Туреччина)

Київ-Баскет (Україна)

Дніпро потрапив до першого кошика розсіювання, тож кваліфікацію починатиме з півфіналу. Потенційні суперники - Седеак (Угорщина), Сопот (Польща), Свонс (Австрія), Пярну (Естонія), Відень (Австрія), Куманово (Македонія), Скоп’є (Македонія).

Жеребкування відбудеться 19 серпня. 

Нагадаємо, збірна України програла усі матчі на Єврочеленджері. 

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