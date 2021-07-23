 Харківські Соколи уклали контракт з американським захисником | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи уклали контракт з американським захисником

Сьогодні 16:09 156 0
Ізабел став другим американцем у складі харків’ян на новий сезон
Харківські Соколи уклали контракт з американським захисником
#Харківські Соколи

Джерело - ФБУ.

Харківські Соколи уклали угоду з американським захисником Трайменом Ізабелом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Трамейн народився у Сіетлі, штат Вашингтон. У студентській кар’єрі грав за коледжі Міссурі, Дрекселя та Сент Луїса. Найкращими індивідуальними показниками відзначився у грі за Дрексель у сезоні 2017/18 - 21 очко, 7,5 підбирання та 3,4 передачі у середьому за гру.

Наступного сезону, перейшовши до Сент Луїса, Ізабелл став MVP Атлантичної конференції NCAA. У 2019 безуспішно спробував себе на драфті NBA.

Першим клубом в Європі у сезоні-2019/20 для Трамейна став кіпрський ETHA Engomis. У середньому за гру набирав 12 очок, 4,1 підбирання, 2,4 передачі та 1,9 перехоплення.

Після переїзду минулого сезону до Хорватії Трамейн поліпшив особисті показники. У складі Дубрави в середньому за гру набирав 18,5 очка, 3 підбирання, 5 передач та 1,5 перехоплення.

Раніше, визначився 12-й клуб української Суперліги.

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