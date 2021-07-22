Визначився 12-й клуб української Суперліги

Кривбас підвищився у класі

Джерело - ФБУ.

Бронзовий призер останнього чемпіонату Вищої ліги Кривбас з нового сезону виступатиме у Суперлізі.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Відтак в елітному дивізіоні чемпіонату України виступатимуть 12 команд.

Напередодні Кривбас звернувся до ФБУ з відповідною заявою. Сьогодні на позачерговому засіданні Виконком Федерації баскетболу України розглянув звернення криворіжців та схвалив входження до Суперліги.

Таким чином у новому сезоні чемпіонату України в Суперлізі 12 команд гратимуть у регулярному чемпіонаті в чотири кола. Чемпіонат стартує наприкінці вересня.

Раніше, Прометей підсилився лідером Маккабі.