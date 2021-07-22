Визначився 12-й клуб української Суперліги

Джерело - ФБУ.
Бронзовий призер останнього чемпіонату Вищої ліги Кривбас з нового сезону виступатиме у Суперлізі.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Відтак в елітному дивізіоні чемпіонату України виступатимуть 12 команд.
Напередодні Кривбас звернувся до ФБУ з відповідною заявою. Сьогодні на позачерговому засіданні Виконком Федерації баскетболу України розглянув звернення криворіжців та схвалив входження до Суперліги.
Таким чином у новому сезоні чемпіонату України в Суперлізі 12 команд гратимуть у регулярному чемпіонаті в чотири кола. Чемпіонат стартує наприкінці вересня.
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