Мальчевський ще сезон виступатиме за запоріжців

Джерело - ФБУ.

БК Запоріжжя продовжив угоду з українським форвардом команди Віталієм Мальчевським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Мальчевський зіграв 50 поєдинків у Суперлізі. У середньому набирав 9,8 очка, 3,3 підбирання, 0,7 передачі за матч.

У всіх зіграних матчах останнього сезону Мальчевський бодай раз влучав з-за триочкової дуги.

Віталій Мальчевський (201 см, 100 кг) народився 5 вересня 1987 року в Кривому Розі. Сезони 2018/19 та 2019/20 провів у складі кам’янського Прометею, з яким виграв спочатку чемпіонат Вищої ліги, а потім бронзові медалі Суперліги. Розпочинав кар’єру в Кривбасбаскеті, де виступав майже без перерв з 2007 по 2014 роки. Потім у сезоні-2014/15 зіграв три матчі за столичний Будівельник, 33 - за Дніпро, де став віцечемпіоном України.

Раніше, Прометей дізнався потенційних суперників у Лізі чемпіонів.