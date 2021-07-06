 Прометей дізнався потенційних суперників у Лізі чемпіонів | Баскетбол | Champion.com.ua
Український клуб припинить своє існування - журналіст
Вчора 22:10 3176
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE
Сьогодні 14:02 299
Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020
Сьогодні 13:45 6572
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 13:17 20810
УПЛ підтвердила перенесення матчу за Суперкубок України
Сьогодні 12:30 385
Тренер збірної Німеччини може очолити Росію
Сьогодні 11:25 1051
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн трансляція
Сьогодні 11:04 1980
Лунін отримає статус основного голкіпера Реала - Marca
Вчора 20:42 3245
Дружина Маліновського підтвердила сумну інформацію про здоров'я футболіста
Вчора 20:12 8839
Коваленко: Їду на збори з Аталантою
Вчора 19:55 1994
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі Valeriy Ruchka
Вчора 16:17 2095
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України Valeriy Ruchka
Вчора 15:22 1501 4
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 344
У боксі б'ють боляче: Митрофанов провів відкрите тренування перед боєм
У боксі б'ють боляче: Митрофанов провів відкрите тренування перед боєм Valeriy Ruchka
Вчора 15:01 496
Наймиліше відео дня. Яремчука зустрів його маленький син
Наймиліше відео дня. Яремчука зустрів його маленький син Valeriy Ruchka
Вчора 12:50 1148
Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера
Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера Стас Лысак
Вчора 08:14 303
На російському федеральному каналі гімн України перервали рекламою
На російському федеральному каналі гімн України перервали рекламою Андрій Твердохліб
04.07.2021 22:46 2006 1
Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020
Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020 Стас Лысак
04.07.2021 22:35 365
Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією
Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією Стас Лысак
04.07.2021 21:32 1354
Редкач - Шевченку: Ти станеш найкращим тренером світу
Редкач - Шевченку: Ти станеш найкращим тренером світу Андрій Твердохліб
04.07.2021 17:18 1700 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Прометей дізнався потенційних суперників у Лізі чемпіонів

Сьогодні 13:15 184 0
Жеребкування відбудеться 7 липня
Прометей дізнався потенційних суперників у Лізі чемпіонів
Фото - Прометей
#Прометей

Джерело - ukrinform.ua.

Чемпіон України з баскетболу Прометей з Кам'янського дізнався потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Прометей напередодні жеребкування чвертьфінальної стадії відбору потрапив в шостий кошик і отримає в суперники одну з чотирьох команд третього кошика - АЕК (Кіпр), Монс (Бельгія), Левскі (Болгарія) або Спортінг (Португалія).

Жеребкування відбудеться завтра, 7 липня, о 12.00.

Кваліфікація баскетбольної Ліги чемпіонів розпочнеться 13 вересня, регулярний чемпіонат - 4 жовтня.

Нагадаємо, Прометей виграв фінальну серію української Суперліги у Запоріжжя і став чемпіоном сезону 2020/21. Це дало команді право подати заявку на участь у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()