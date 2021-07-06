Прометей дізнався потенційних суперників у Лізі чемпіонів

Жеребкування відбудеться 7 липня

Чемпіон України з баскетболу Прометей з Кам'янського дізнався потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Прометей напередодні жеребкування чвертьфінальної стадії відбору потрапив в шостий кошик і отримає в суперники одну з чотирьох команд третього кошика - АЕК (Кіпр), Монс (Бельгія), Левскі (Болгарія) або Спортінг (Португалія).

Жеребкування відбудеться завтра, 7 липня, о 12.00.

Кваліфікація баскетбольної Ліги чемпіонів розпочнеться 13 вересня, регулярний чемпіонат - 4 жовтня.

Нагадаємо, Прометей виграв фінальну серію української Суперліги у Запоріжжя і став чемпіоном сезону 2020/21. Це дало команді право подати заявку на участь у Лізі чемпіонів.