Близнюк став найкращим форвардом сезону Суперліги

Капітан Київ-Баскета був одним з найстабільніших гравців чемпіонату

Джерело - ФБУ.

Найкращим форвардом сезону визнано капітана Київ-Баскета Богдана Близнюка.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Лідер столичного клубу був одним з головних претендентів на титул MVP регулярного чемпіонату та одним з найстабільніших гравців ліги.

В регулярному чемпіонаті Близнюк за 26.3 хвилини набирав 12.2 очка, робив 5.5 підбирання та 3.3 передачі (РЕ 15.0). У 8 матчах плей-оф форвард приносив Київ-Баскету 13.4 очка, 5.8 підбирання та 2.9 передачі (РЕ 16.4) за 29.3 хвилини.

Середня статистика Богдана по сезону склала 12.4 очка, 5.5 передачі та 3.2 передачі (РЕ 15.2). Близнюк реалізовував 54.4% двоочкових та 36.3% триочкових, виконуючи 2.7 кидка з-за дуги в середньому за гру. Відзначимо, що форвард покращив свій показник реалізації дальніх атак на 10% у порівнянні з попереднім сезоном, виконуючи при цьому таку ж кількість спроб.

Близнюк - найефективніший гравець Київ-Баскета, другий за очками та підбираннями, третій у киян за передачами. Форвард протягом сезону був лідером команди, яка впевнено виграла регулярний чемпіонат, програвши Запоріжжю півфінальну серію плей-оф (2-3).

Це був другий сезон Богдана Близнюка у складі Київ-Баскета та третій на професійному рівні після чотирьох років виступів в NCAA.

Нагадаємо, Вон став MVP фінальної серії Суперліги.