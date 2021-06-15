Вон став MVP фінальної серії Суперліги

Американський захисник Прометея став головним героєм третього матчу

Американський атакувальний захисник Прометея Рашад Вон став MVP фінальної серії плей-оф Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Лідер команди з Кам’янського у трьох матчах чемпіонської серії набирав 19.0 очка, робив 2.3 передачі та 2.0 підбирання (РЕ 13.3).

Вон став головним героєм вирішального третього матчу серії, в якому його команда програвала 19 очок. Багато в чому саме завдяки відмінній грі американця, Прометей оформив ефектиний камбек, завоювавши титул у третьому матчі фіналу. В Запоріжжі у найважчий момент серії Вон набрав 30 очок (6/12 двоочкових, 4/8 триочкових, 6/6 штрафних).

Також американець став найрезультативнішим гравцем команди за підсумком сезону: 14.1 очка (43.9% триочкових, 47.9% двоочкових, 88.2% штрафних), 2.9 підбирання та 2.7 передачі (РЕ 13.0). Вон підсилив команду вже під час регулярного чемпіонату, допомігши Прометею завоювати перший в історії титул в чоловічій Суперлізі

Раніше, Прометей переміг Запоріжжя та вперше виграв Суперлігу.