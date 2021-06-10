Визначено найкращого оборонного гравця НБА

Француз отримав цю нагороду втретє.

Джерело - Чемпіон.

Центровий Юта Джаз Руді Гобер отримав нагороду Містер замок найкращому оборонному гравцеві НБА за підсумками сезону-2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Гобер став найкращим із захисту за результатами голосування журналістів. Француз отримав 84 з 100 перших місць, набравши в сумі 464 бали. Він випередив розігруючого Філадельфії Бена Сіммонса (287 балів) і важкого форварда Голден Стейт Дреймонда Гріна (76). Захисний рейтинг Гобера в регулярному чемпіонаті склав 100,9, француз здійснював рекордні в кар'єрі 2,7 блок-шота.

Гобер раніше двічі визнавався найкращим з гри в захисті НБА (2018, 2019).