Дніпро зрівняв рахунок у чвертьфіналі проти Будівельника

Рахунок серії – 2:2

Джерело - Чемпіон.

Будівельник програв вдома Дніпру в четвертому поєдинку чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги – 76:78.

Героями матчу стало тріо лідерів гостей, які зробили все можливе, для перемоги та продовження боротьби за вихід у півфінал - це Террел (23 очка), Санон (16) та Кравцов (14).

Наступний матч суперники грають у неділю, 23 травня, в Дніпрі.

Суперліга - Плей-оф

1/4 фіналу. Матч 4

20 травня

Будівельник (Київ) – Дніпро – 76:78 (12:21, 27:19, 25:24, 12:14)

(Рахунок серії – 2:2)

Нагадаємо, Прометей – другий півфіналіст Суперліги.