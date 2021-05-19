Прометей – другий півфіналіст Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Хімік у третьому матчі серії 1/4 фіналу плей-оф Суперліги поступився Прометею.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Шон Еванс (Прометей) – 21 очко.
У другому раунді Прометей зіграє проти переможця пари Будівельник – Дніпро, де наразі перевага у столичного клубу (2:1).
Суперліга - Плей-оф
1/4 фіналу, 19 травня
Хімік – Прометей 63:81 (10:16, 18:19, 13:20, 22:26)
(Рахунок у серії 0:3)
Хімік: Войналович 8, Рябчук 8, Зотов 8 + 6 передач, Нельсон 7, Антіпов 5 – старт, Салліван 12 + 13 підбирань, Ковляр 6, Мироненко 6, Марченко 3, Козак 0, Клевзуник 0
Прометей: Еванс 21 + 7 підбирань, Вон 20, Сидоров 12 + 5 передач, Петров 7, Липовий 2 + 6 передач – старт, Лукашов 10, Стефенс 6 + 5 підбирань, Клімов 2, Маєрс 1 + 5 підбирань, Беліков 0, Луценко 0, Пирогов 0
Раніше, Київ-Баскет обіграв Черкаські Мавпи та вийшов у півфінал плей-оф Суперліги.