 Прометей – другий півфіналіст Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей – другий півфіналіст Суперліги

Сьогодні 20:16 133 0
Прометей зіграє у півфіналі Суперліги
Прометей – другий півфіналіст Суперліги
#Хімік, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

Хімік у третьому матчі серії 1/4 фіналу плей-оф Суперліги поступився Прометею.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Шон Еванс (Прометей) – 21 очко.

У другому раунді Прометей зіграє проти переможця пари Будівельник – Дніпро, де наразі перевага у столичного клубу (2:1).

Суперліга - Плей-оф

1/4 фіналу, 19 травня

Хімік – Прометей 63:81 (10:16, 18:19, 13:20, 22:26)

(Рахунок у серії 0:3)

Хімік: Войналович 8, Рябчук 8, Зотов 8 + 6 передач, Нельсон 7, Антіпов 5 – старт, Салліван 12 + 13 підбирань, Ковляр 6, Мироненко 6, Марченко 3, Козак 0, Клевзуник 0

Прометей: Еванс 21 + 7 підбирань, Вон 20, Сидоров 12 + 5 передач, Петров 7, Липовий 2 + 6 передач – старт, Лукашов 10, Стефенс 6 + 5 підбирань, Клімов 2, Маєрс 1 + 5 підбирань, Беліков 0, Луценко 0, Пирогов 0

Раніше, Київ-Баскет обіграв Черкаські Мавпи та вийшов у півфінал плей-оф Суперліги.

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