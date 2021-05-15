 Голден Стейт переміг Новий Орлеан та інші матчі НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Голден Стейт переміг Новий Орлеан, Торонто поступився Далласу. Результати матчів НБА

Сьогодні 11:27 288 0
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Голден Стейт переміг Новий Орлеан, Торонто поступився Далласу. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
15 травня

Вашингтон – Клівленд 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)

Філадельфія – Орландо 122:97 (27:24, 39:19, 30:26, 26:28)

Оклахома-Сіті – Юта 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)

Детройт – Денвер 91:104 (25:29, 28:28, 21:30, 17:17)

Мемфіс – Сакраменто 107:106 (29:25, 24:32, 26:19, 28:30)

Х'юстон – Кліпперс 122:115 (30:33, 43:36, 32:24, 17:22)

Даллас – Торонто 114:110 (31:26, 35:26, 26:31, 22:27)

Голден Стейт – Новий Орлеан 125:122 (41:32, 34:25, 24:33, 26:32)

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