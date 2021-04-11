Київ-Баскет з труднощами переміг Одесу у Суперлізі

Команда Багатскіса виграла сезонну серію всуху

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Київ-Баскет зустрічався з Одесою.

Гості здобули складну перемогу - 74:70.

Київ-Баскет 14 січня в центральному матчі наступного тижня зіграє проти Дніпра, а Одеса 15 січня в столиці протистоятиме Будівельнику.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

11 квітня

Одеса - Київ-Баскет 70:74 (13:17, 21:21, 17:14, 19:22)

Одеса: Артамонов 15 + 8 передач – 4 втрати, Браун 14 + 13 підбирань, Носков 12, Блейлок 11, Новіков 8 – старт, Прокопенко 4, Воєвода 3, Давидюк 3 + 5 підбирань

Київ-Баскет: Коренюк 18 + 9 підбирань, Ковальов 9 + 6 підбирань, Крутоус 5, Близнюк 4 + 7 підбирань, Мессі 4 + 5 передач – старт, Мішула 14, Янг 8 + 5 передач, Тібодо 6 + 5 підбирань, Павлов 6

Раніше, Тернопіль вдома здолав Миколаїв у Суперлізі.