Тернопіль вдома здолав Миколаїв у Суперлізі

Команда Забірченка здолала корабелів вчетверте в сезоні

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Тернопіль вдома переграв Миколаїв.

Миколаїв 14 січня зіграє на виїзді проти Прометея, а Тернопіль 16 січня на виїзді протистоятиме Дніпру.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

11 квітня

Тернопіль - Миколаїв 85:75 (16:24, 31:19, 18:17, 20:15)

Тернопіль: Буренко 16 + 9 передач, Югба 16 + 12 підбирань, Кольченко 10, Кальніченко 6, Сандул 2 – старт, Калхун 16, Агафонов 12 + 6 передач + 4 блок-шота, Головчик 5, Подковиров 2, Тіщенко 0

Миколаїв: Едріан 27, Колтер 11 + 9 передач, Конате 7 + 5 підбирань, Приймак 4, Заплотинський 4 – старт, Дубоненко 13, Едж 7, Лук’ян 1, Боднар 1, Лихой 0

Нагадаємо, Хімік у напруженому матчі обіграв Запоріжжя у Суперлізі.