Прометей очолив головний тренер збірної Чехії

Нового головного тренера незабаром представлять команді

Джерело - Чемпіон.

Прометей очолив відомий ізраїльський фахівець, головний тренер збірної Чехії Ронен Гінзбург.

Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

Гінзбург з 2011 по 2017 роки тренував чеський Німбурк, з яким незмінно ставав чемпіоном країни, завоювавши сім титулів.

З 2013 року Гінзбург очолює збірну Чехії, з яким команда в 2019 році вперше в історії пробилася на чемпіонат світу і, подолавши груповий раунд, вийшла в плей-оф світової першості. Кращий результат на чемпіонатах Європи чехи показали також iз Гінзбургом, який привів команду до 7-го місця на Євробаскеті-2015.

57-річний фахівець продовжить роботу з Прометеєм і в наступному сезоні 2021/22, залишаючись при цьому наставником чеської збірної.

Офіційно представлений команді і уболівальникам Гінзбург буде 12 квітня.