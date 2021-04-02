Збірна України потрапила до четвертого кошика жеребкування Євробаскета-2022

Жеребкування відбудеться 29 квітня

Джерело - ФБУ.

Став відомий склад кошиків для жеребкування фінальної частини Євробаскету-2022.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Збірна України потрапила до четвертого кошика, де також представлені збірні Німеччини, Фінляндії та Грузії. Розподіл команд по кошиках проходив згідно з офіційним рейтингом ФІБА.

Відзначимо, що господарями матчів чемпіонату Європи стануть чотири країни - Німеччина, Грузія, Італія та Чехія. Таким чином, українська збірна зіграє або в Італії, або в Чехії.

Жеребкування Євробаскету-2022 відбудеться 29 квітня в Берліні, о 14:00. Чемпіонат Європи відбудеться з 1 по 18 вересня 2022 року.

За підсумками кваліфікації збірна України посіла перше місце в групі, випередивши з 4 перемогами в 6 матчах команди Словенії, Угорщини та Австрії.

Нагадаємо, НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року.