НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року

Драфт запланований на 29 липня

Джерело - Чемпіон.

НБА визначилася з датами драфта НБА 2021 року і драфт-лотереї.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

Ліга проведе ярмарок баскетбольних талантів 29 липня

Лотерея драфту відбудеться 22 червня, а драфт-комбайн - 21-27 червня.

The 2021 NBA Draft will be on July 29, sources tell @TheAthletic @Stadium. NBA Draft Lottery will be on June 22. Draft Combine scheduled for June 21-27. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2021

Минулого року на тлі пандемії COVID-19 драфт відклали до 18 листопада. Під першим загальним номером Міннесота Тімбервулвз вибрали Ентоні Едвардса.

НБА розраховує дограти поточний регулярний чемпіонат до 16 травня. Плей-офф стартує 22 травня, а фінальна серія - 8 липня.

Раніше, Оклахома з 16 очками Михайлюка поступилася Далласу.