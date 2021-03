НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року

НБА визначилася з датами драфта НБА 2021 року і драфт-лотереї.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

Ліга проведе ярмарок баскетбольних талантів 29 липня

Лотерея драфту відбудеться 22 червня, а драфт-комбайн - 21-27 червня.

