 НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна перемогла Квітову та вийшла до 1/4 турніру в Маямі
Вчора 20:31 2495
Шевченко: Казахстан грає другим номером
Сьогодні 18:23 114
Волков включений до Зали слави ФІБА
Сьогодні 17:09 469
Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону
Сьогодні 16:14 290
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Сьогодні 11:44 6772 5
У Росії засудили українського футболіста до 12 років ув'язнення
Сьогодні 10:59 3404 1
Мораес відреагував на дебютний гол за збірну України
Сьогодні 10:45 1400
Визначилась наступна суперниця Світоліної на турнірі у Маямі
Сьогодні 09:16 5334
Люксембург зіграє з Португалією, Білорусь прийме Бельгію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 08:55 849
Агуеро покине Манчестер Сіті по завершенню сезону
Вчора 22:51 710
Блоги
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:45 328
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:12 271
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:53 491
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 1993
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
Вчора 17:02 3341 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:40 Футбол Іванісеня та Абу-Ханна не хочуть продовжувати контракти із Зорею 72
18:23 Футбол Шевченко: Казахстан грає другим номером 114
18:08 Футбол Коноплянка пропустить матч зі збірною Казахстану через травму 154
17:55 Баскетбол НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року 200
17:45 Блог Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською 329
17:40 Футбол Ібрагімович отримав травму у збірній Швеції 275
17:24 Бокс Бій Хейні - Лінарес перенесли на 29 травня 369
17:12 Блог Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи 272
17:09 Баскетбол Волков включений до Зали слави ФІБА 469
16:54 Футбол Відома заявка збірної Казахстану на матч з Україною 537
16:53 Блог Зірковий бразилець підтримав Миколенка 497
16:40 Гімнастика Верняєв не увійшов до заявки збірної України на чемпіонат Європи 625
16:27 Футбол Барселона зацікавилася захисником Фламенго 416
16:14 ЄВРО 2021 з бадмінтону Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону 290
15:54 Футбол Караваєв: Повинні доводити силу збірної України 494
15:41 Футбол Ексзірка Шахтаря стане футбольним коментатором 1042
15:26 Футбол Куман ухвали рішення щодо трансферу Агуеро 793
15:12 Футбол Буряк: Рівень збірної Казахстану вищий за Фінляндію 1020
14:55 Футбол Англія - Польща: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022 642
14:44 Футбол Матч Олександрія - Динамо може відбутися з глядачами 549
14:31 Футбол Агент запропонував турецькому клубу підписати Караваєва 819
14:14 Футбол Голанд влітку хоче покинути Боруссію 1031
13:57 Футбол Це схема Коломойського – Мандзюк про борги Дніпра 1212 1
13:45 Футбол Федецький: Тимощук – патріот України 1741 2
13:32 Футбол Інтер представив нову емблему клубу 902

НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року

Сьогодні 17:55 200 0
Драфт запланований на 29 липня
НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року
#драфт, #НБА

Джерело - Чемпіон.

НБА визначилася з датами драфта НБА 2021 року і драфт-лотереї.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

Ліга проведе ярмарок баскетбольних талантів 29 липня

Лотерея драфту відбудеться 22 червня, а драфт-комбайн - 21-27 червня.

Минулого року на тлі пандемії COVID-19 драфт відклали до 18 листопада. Під першим загальним номером Міннесота Тімбервулвз вибрали Ентоні Едвардса.

НБА розраховує дограти поточний регулярний чемпіонат до 16 травня. Плей-офф стартує 22 травня, а фінальна серія - 8 липня.

Раніше, Оклахома з 16 очками Михайлюка поступилася Далласу.

Коментарі ()