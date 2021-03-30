НБА затвердила дату проведення драфту 2021 року

Джерело - Чемпіон.
НБА визначилася з датами драфта НБА 2021 року і драфт-лотереї.
Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.
Ліга проведе ярмарок баскетбольних талантів 29 липня
Лотерея драфту відбудеться 22 червня, а драфт-комбайн - 21-27 червня.
The 2021 NBA Draft will be on July 29, sources tell @TheAthletic @Stadium. NBA Draft Lottery will be on June 22. Draft Combine scheduled for June 21-27.— Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2021
Минулого року на тлі пандемії COVID-19 драфт відклали до 18 листопада. Під першим загальним номером Міннесота Тімбервулвз вибрали Ентоні Едвардса.
НБА розраховує дограти поточний регулярний чемпіонат до 16 травня. Плей-офф стартує 22 травня, а фінальна серія - 8 липня.
Раніше, Оклахома з 16 очками Михайлюка поступилася Далласу.