Вашингтон з Ленем поступився Мілвокі, Лейкерс обіграли Голден Стейт. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український центровий Олексій Лень вийшов в стартовому складі Вашингтона, за 18 хвилини на паркеті він набрав 3 очки (1-4 з гри, 1-4 штрафні), зробив 2 підбирання та віддав 2 передачі.

НБА - Регулярний чемпіонат

16 березня

Шарлотт - Сакраменто 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20)

Вашингтон – Мілвокі 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)

Детройт - Сан-Антоніо 99:109 (24:24, 26:36, 25:35, 24:14)

Бруклін - Нью-Йорк 117:112 (35:30, 32:25, 29:29, 21:28)

Даллас - Кліпперс 99:109 (23:31, 27:24, 28:30, 21:24)

Денвер - Індіана 121:106 (32:32, 33:24, 22:35, 34:15)

Фінікс - Мемфіс 122:99 (24:25, 36:27, 36:25, 26:22)

Голден Стейт - Лейкерс 97:128 (26:29, 24:36, 23:28, 24:35)