Запоріжжя обіграло Харківських Соколів у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Харківські Соколи програли вдома Запоріжжю в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.
Найкращим гравцем матчу став Майкл Кефі із Запоріжжя, який встиг набрати 30 очок.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
11 березня
Харківські Соколи – Запоріжжя 65:74 (21:27, 21:16, 11:21, 12:10)
Харківські Соколи: Граф 16о + 6пд, Пейдж 12, Чумаков 11о + 8пд, Богс 10о + 6пд, Бояркін 7, Нємцу 6, Шевченко 2, Преслі 1, Місяць, Анісімов.
Запоріжжя: Кефі 30о + 6пр, Тихонов 11о + 11пд, Мальчевський 11о + 5пд, Сизов 9, Форчун 5, Міхеєв 5, Титов 3, Морозов, Грицак.
Раніше, Будівельник виграв важкий матч проти Тернополя у Суперлізі.