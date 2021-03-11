 Запоріжжя обіграло Харківських Соколів у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Запоріжжя обіграло Харківських Соколів у Суперлізі

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Запоріжжя обіграло Харківських Соколів у Суперлізі
#Харківські Соколи, #Запоріжжя

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи програли вдома Запоріжжю в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став Майкл Кефі із Запоріжжя, який встиг набрати 30 очок.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

11 березня

Харківські Соколи – Запоріжжя 65:74 (21:27, 21:16, 11:21, 12:10)

Харківські Соколи: Граф 16о + 6пд, Пейдж 12, Чумаков 11о + 8пд, Богс 10о + 6пд, Бояркін 7, Нємцу 6, Шевченко 2, Преслі 1, Місяць, Анісімов.

Запоріжжя: Кефі 30о + 6пр, Тихонов 11о + 11пд, Мальчевський 11о + 5пд, Сизов 9, Форчун 5, Міхеєв 5, Титов 3, Морозов, Грицак.

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