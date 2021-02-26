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НБА дискваліфікувала лідера Міннесоти на 12 матчів

Сьогодні 15:25 363 0
У вересні 2020 року американця заарештували за зберігання марихуани
НБА дискваліфікувала лідера Міннесоти на 12 матчів
#Міннесота

Джерело - Чемпіон.

Захисник Міннесоти Малік Бізлі отримав від НБА відсторонення на 12 матчів.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шамс Чаранія.

Близько двох тижнів тому суд засудив Бізлі до 120 днів в'язниці за застосування насильства. У вересні 2020 року американця заарештували за зберігання марихуани і загрози сім'ї, яка зупинилася на автомобілі біля його будинку.

У листопаді минулого року Бізлі домовився з Міннесотою про чотирирічний контракт на 60 мільйонів доларів.

У сезоні 2020-2021 Малік Бізлі в середньому за гру набирає по 20,5 очка і робив 4,6 підбирання. Захисник Міннесоти посідає сьоме місце в лізі по середній кількості реалізованих триочкових за гру (3,5 кидка).

Нагадаємо, Мілвокі міг підписати Леня.

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