НБА дискваліфікувала лідера Міннесоти на 12 матчів

Захисник Міннесоти Малік Бізлі отримав від НБА відсторонення на 12 матчів.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шамс Чаранія.

Minnesota Timberwolves guard Malik Beasley -- a Most Improved Player candidate -- is being suspended 12 games by the NBA for conduct stemming from charges in offseason, sources tell @TheAthletic @Stadium.