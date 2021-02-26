НБА дискваліфікувала лідера Міннесоти на 12 матчів

У вересні 2020 року американця заарештували за зберігання марихуани

Джерело - Чемпіон.

Захисник Міннесоти Малік Бізлі отримав від НБА відсторонення на 12 матчів.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шамс Чаранія.

Minnesota Timberwolves guard Malik Beasley -- a Most Improved Player candidate -- is being suspended 12 games by the NBA for conduct stemming from charges in offseason, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2021

Близько двох тижнів тому суд засудив Бізлі до 120 днів в'язниці за застосування насильства. У вересні 2020 року американця заарештували за зберігання марихуани і загрози сім'ї, яка зупинилася на автомобілі біля його будинку.

У листопаді минулого року Бізлі домовився з Міннесотою про чотирирічний контракт на 60 мільйонів доларів.

У сезоні 2020-2021 Малік Бізлі в середньому за гру набирає по 20,5 очка і робив 4,6 підбирання. Захисник Міннесоти посідає сьоме місце в лізі по середній кількості реалізованих триочкових за гру (3,5 кидка).

Нагадаємо, Мілвокі міг підписати Леня.