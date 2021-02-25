Українець вибрав інший варіант продовження кар'єри

Джерело - Чемпіон.

У Мілвокі були зацікавлені в послугах Олексія Леня після того, як Торонто розірвав контракт з українцем і відправив його на ринок вільних агентів.

Про це повідомляє The Athletic

В результаті Лень вважав за краще підписати однорічний контракт з Вашингтоном, ставши одноклубником Бредлі Біла і Рассела Вестбрука.

Олексій Лень з моменту підписання контракту з Вашингтоном провів 15 матчів. В середньому за гру українець приносить Візардс по 6,9 очка і 3,9 підбирання.

Раніше, Михайлюк набрав 12 очок у матчі з Нью-Орлеаном.