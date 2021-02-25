Джерело - Чемпіон.
У Мілвокі були зацікавлені в послугах Олексія Леня після того, як Торонто розірвав контракт з українцем і відправив його на ринок вільних агентів.
Про це повідомляє The Athletic
В результаті Лень вважав за краще підписати однорічний контракт з Вашингтоном, ставши одноклубником Бредлі Біла і Рассела Вестбрука.
Олексій Лень з моменту підписання контракту з Вашингтоном провів 15 матчів. В середньому за гру українець приносить Візардс по 6,9 очка і 3,9 підбирання.
Раніше, Михайлюк набрав 12 очок у матчі з Нью-Орлеаном.