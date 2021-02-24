Повернення легенди в Україну не вдалося

Джерело - Чемпіон.

Натуралізований українець Пух Джетер найближчим часом покине БК Дніпро.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

Керівництво клубу планує розірвати контракт з 37-річним баскетболістом.

Dnipro is cutting ties with PG Pooh Jeter, per sources.



Ukraine NT legend came back to Superleague in January, but couldn't find his game here & scored only 5.3 pts in 18 minutes per game.



Now Dnipro is searching for replacement & should find before registration deadline here — Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) February 23, 2021

За Дніпро Джетер виходив на паркет у 10 іграх, в яких в середньому набирав 5,3 очка за гру.

У сезоні-2007/08 Джетер захищав кольори БК Київ, а у 2013 році став виступати за збірну України, з якою зіграв на Євробаскеті-2013 і чемпіонаті світу-2014. Перед поверненням в Україну він 4 роки провів у чемпіонаті Китаю.

Раніше, Багатскіс назвав головні фактори виходу збірної України на Євробаскет з першого місця.