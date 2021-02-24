Джерело - Чемпіон.
Натуралізований українець Пух Джетер найближчим часом покине БК Дніпро.
Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.
Керівництво клубу планує розірвати контракт з 37-річним баскетболістом.
Dnipro is cutting ties with PG Pooh Jeter, per sources.— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) February 23, 2021
Ukraine NT legend came back to Superleague in January, but couldn't find his game here & scored only 5.3 pts in 18 minutes per game.
Now Dnipro is searching for replacement & should find before registration deadline here
За Дніпро Джетер виходив на паркет у 10 іграх, в яких в середньому набирав 5,3 очка за гру.
У сезоні-2007/08 Джетер захищав кольори БК Київ, а у 2013 році став виступати за збірну України, з якою зіграв на Євробаскеті-2013 і чемпіонаті світу-2014. Перед поверненням в Україну він 4 роки провів у чемпіонаті Китаю.
Раніше, Багатскіс назвав головні фактори виходу збірної України на Євробаскет з першого місця.