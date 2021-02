Натуралізований українець Пух Джетер найближчим часом покине БК Дніпро.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

Керівництво клубу планує розірвати контракт з 37-річним баскетболістом.

Dnipro is cutting ties with PG Pooh Jeter, per sources.



Ukraine NT legend came back to Superleague in January, but couldn't find his game here & scored only 5.3 pts in 18 minutes per game.



Now Dnipro is searching for replacement & should find before registration deadline here