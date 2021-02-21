 Рульова встановила новий рекорд сезону за кількістю підбирань | Баскетбол | Champion.com.ua
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Рульова встановила новий рекорд сезону за кількістю підбирань

Сьогодні 17:10 393 0
Форвардиня Франківська показала чудову гру у матчі з Інтерхімом
Рульова встановила новий рекорд сезону за кількістю підбирань
#Рульова, #Франківськ

Джерело - ФБУ.

Форвардиня Франківська Ганна Рульова у поєдинку 12-го туру жіночої Суперліги з Інтерхімом встановила новий рекорд сезону за кількістю підбирань.

Про це повідомляє ФБУ.

За 39 хвилин на паркеті вона набрала 14 очок і зробила 23 (6 в нападі) ребаунди. Таким чином лідерка Франківська обійшла Олександру Радулович та Тетяну Гаврильчик в яких було по 22 підбирання.

Такий внесок допоміг Франківську впевнено перемогти одеситок - 81:63.

Нагадаємо, сезон Ганна Рульова розпочинала в складі Київ-Баскета, але з нового року захищає кольори Франківська. Загалом, за 25 ігор вона в середньому має 18.8 очка, 10.3 підбирання, 2.3 передачі. РЕ 21.0.

Раніше, Україна перемогла Словенію у кваліфікації на Євробаскет-2022.

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