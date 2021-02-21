Вашингтон Леня переграв Портленд. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 5 матчів.

Українець Олексій Лень не набрав жодного очка у матчі з Портлендом, провівши на майданчику 5 хвилин 25 секунд.

НБА - Регулярний чемпіонат

20 лютого

Шарлот - Голден Стейт 102:100 (24:15, 21:32, 24:22, 33:31)

Лейкерс - Маямі 94:96 (23:36, 29:23, 25:22, 17:15)

Мемфіс - Фінікс 97:128 (15:28, 19:37, 30:31, 33:32)

Чикаго - Сакраменто 122:114 (28:21, 40:37, 27:25, 27:31)

Портленд - Вашингтон 111:118 (43:31, 12:30, 37:28, 19:29)

Раніше, Детройт з Михайлюком поступився Мемфісу.