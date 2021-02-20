Детройт з Михайлюком поступився Мемфісу, перемоги Голден Стейт та Денвера. Результати матчів НБА

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
19 лютого
Орландо - Голден Стейт 124:120 (37:34, 27:17, 29:43, 31:26)
Клівленд - Денвер 103:120 (23:33 27:36, 30:26, 23:25)
Філадельфія - Чикаго 112:105 (32:30, 26:23, 27:26, 27:26)
Бостон - Атланта 121:109 (33:22, 33:19, 32:32 23:36)
Мемфіс - Детройт 109:95 (35:17, 18:26, 31:30, 25:22)
Мілвокі - Оклахома 98:85 (16:20, 30:22, 32:20, 20:23)
Нью-Орлінс Пеліканс - Фінікс 114:132 (34:33, 32:26, 36:32, 12:41)
Міннесота - Торонто 81:86 (15:28 20:17, 29:13, 17:28)
Кліпперс - Юта 116:112 (31:23, 26:26, 22:26 37:37)