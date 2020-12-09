Тренер Торонто вказав місце Леня у командній грі

У Торонто бажають зробити ставку на вміння Олексія Леня боротися під кільцем.

Про це заявив головний тренер канадської команди Нік Нерс.

"Не впевнений, що ми будемо робити ставку на кидкові здатності Леня. Ми хочемо, щоб він боровся під кільцем, забивав данки, ставив жорсткі заслони, виявляв активність при підборах в нападі. У нас ніколи не було гравців типу Леня. Він дуже хороший при пік-н-ролах. Розігруючі можуть накидати м'яч під кільце і бути впевненими, що цей хлопець завершить їх передачі.

Думаю, що він буде збирати багато підбирань в нападі. Мені важко уявити, що Лень часто стане виконувати триочкові.

Він може атакувати з-за дуги, але його сильні сторони - підбір у нападі, домінування під кільцем. Постараємося використовувати його під кільцем, щоб він проявляв свої найкращі якості", - сказав Нерс.