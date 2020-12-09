 Тренер Торонто вказав місце Леня у командній грі | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і виходить в плей-оф Ліги Європи
Вчора 23:49 2251
Брага - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 16:51 496
Брага - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:36 280
Луческу відреагував на можливі трансфери Динамо
Сьогодні 11:14 4965 1
Суркіс: Луческу можна порівняти тільки з Лобановським
Сьогодні 08:58 2750
Луческу: Результат у матчі з Ференцварошем був найголовнішим
Сьогодні 08:45 2901
Динамо - Ференцварош 1:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:25 1560
Інтер - Шахтар: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 2148
Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:30 1285
Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів
Сьогодні 00:09 6829
Блоги
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО Адміністратор Чемпіона
Вчора 09:31 5196
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників Андрій Твердохліб
Вчора 08:59 6988
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
07.12.2020 21:18 6347
УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру
УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру Valeriy Ruchka
07.12.2020 18:10 2634
Ребров проти Луческу: історія протистоянь
Ребров проти Луческу: історія протистоянь Valeriy Ruchka
07.12.2020 15:08 1492
26 років тому Андрій Шевченко забив перший гол в Лізі чемпіонів
26 років тому Андрій Шевченко забив перший гол в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
07.12.2020 14:51 4784
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків Valeriy Ruchka
07.12.2020 10:25 4491
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу Valeriy Ruchka
06.12.2020 22:43 973
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку Valeriy Ruchka
06.12.2020 20:08 1459
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:55 1076
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:10 Бокс Джойс став фаворитом на бій з Усиком 306
18:56 Баскетбол Збірна України зміцнила позицію у рейтингу ФІБА 270
18:52 Беттінг Промокод 1xbet україна * 1XMAX * - бонус на перший депозит 2020 11265
18:41 Хокей. УХЛ Краматорськ - Сокіл 5:4. Огляд матчу 506
18:25 Бокс WBC представив рейтинг боксерів у новій ваговій категорії 1119 1
18:11 Хокей. УХЛ Краматорськ зробив неймовірний камбек та переграв Сокіл у 16 турі УХЛ 951
17:55 Футбол Гомес: Я змінив менталітет тренерів Академії Динамо 1438
17:40 Баскетбол Тренер Торонто вказав місце Леня у командній грі 977
17:25 Хокей. УХЛ Сокіл дозаявив колишнього захисника Дніпра 1701
17:10 Бокс Джошуа: Я готовий до війни проти Пулєва 2347
16:54 Футбол Дентіньйо продовжить кар'єру у чемпіонаті Японії 3239
16:51 Футбол Брага - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 496
16:46 Блог Два роки тому Ломаченко розібрався з Педрасою 1179
16:40 Футбол Четвертий арбітр матчу ПСЖ - Башакшехір: Я не расист 1966 1
16:25 Хокей. УХЛ Крижані Вовки відзаявили фінського захисника 2746
16:09 Футзал Збірна України знищила Молдову у контрольному матчі 2387
16:00 Кіберспорт Lviv Boars здолали Dneprodym у чемпіонаті України 1930
15:55 Футбол Стали відомі трансферні цілі Динамо 3546
15:42 Футбол Тайсон: Я благословенний грати в таких матчах 2374
15:36 Футбол Брага - Зоря: онлайн-трансляція 280
15:25 Футбол Сульшер відреагував на виліт Манчестер Юнайтед у Лігу Європи 2766
15:13 Футбол Дентіньйо очікує важкого матчу проти Інтера 2234
14:58 Футбол Ренн - Севілья 1:3. Огляд матчу 2280
14:44 Футбол Трубін: Шахтар налаштований вийти у плей-оф Ліги чемпіонів 2489
14:31 Футбол Збірні України U17 та U19 отримали суперників у євровідборі 2580

Тренер Торонто вказав місце Леня у командній грі

Сьогодні 17:40 977 0
Фахівець визначив місце Леня у Торонто
Тренер Торонто вказав місце Леня у командній грі
#Лень, #Торонто

Джерело - sportsnet.ca.

У Торонто бажають зробити ставку на вміння Олексія Леня боротися під кільцем.

Про це заявив головний тренер канадської команди Нік Нерс.

"Не впевнений, що ми будемо робити ставку на кидкові здатності Леня. Ми хочемо, щоб він боровся під кільцем, забивав данки, ставив жорсткі заслони, виявляв активність при підборах в нападі. У нас ніколи не було гравців типу Леня. Він дуже хороший при пік-н-ролах. Розігруючі можуть накидати м'яч під кільце і бути впевненими, що цей хлопець завершить їх передачі.

Думаю, що він буде збирати багато підбирань в нападі. Мені важко уявити, що Лень часто стане виконувати триочкові.

Він може атакувати з-за дуги, але його сильні сторони - підбір у нападі, домінування під кільцем. Постараємося використовувати його під кільцем, щоб він проявляв свої найкращі якості", - сказав Нерс.

Раніше, Лень обрав ігровий номер у Торонто.

Коментарі ()