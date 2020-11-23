Визначено символічну п’ятірку та MVP 7-го тижня Суперліги

MVP тижня було визнано Нейтана Едріана

Джерело - ФБУ.

Минулого тижня в рамках скороченого 7-го туру регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно три поєдинки, за підсумками якого визначено символічну збірну.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За підсумками цих матчів було визначено символічну п’ятірку:

Стівен Буртт (Будівельник, 1 матч) - 28 очок, 7 підбирань, 6 передач (РЕ 28)

Реджі Джонсон (Будівельник, 1 матч) - 20 очок, 5 підбирань, 5 передач + 2 перехоплення (РЕ 24)

Анатолій Шундель (Дніпро, 1 матч) - 18 очок, 2 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот (РЕ 21)

Кіт Омоера (Миколаїв, 1 матч) - 10 очок, 8 підбирань, 5 передач, 2 перехоплення (РЕ 21)

Нейтан Едріан (Миколаїв, 1 матч) - 21 очок, 7 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення (РЕ 26)

MVP тижня було визнано головного героя матчу МБК Миколаїв - Харківські Соколи Нейтана Едріана. Американський бігмен корабелів приніс своїй команді 21 очко, зробив 7 підбирань, 3 передачі та 1 перехоплення, допомігши миколаївцям здобути другу перемогу в сезоні. Едріан, який приєднався до команди Валентина Берестнєва по ходу сезону, провів свою найкращу гру в складі українського клубу.

Раніше, Миколаїв переміг Харківських Соколів у Суперлізі.