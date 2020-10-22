Колишній гравець чемпіонату України записався добровольцем на війну

Азербайджанський баскетболіст готується приєднатися до збройних сил країни

Джерело - ФБУ.

Баскетболіст збірної Азербайджану, колишній гравець чемпіонату України в складі кременчуцького Кременя, Аміль Хамзаєв записався добровольцем до збройних сил країни.

Про це повідомляє Azerisport.

Долучитися до збройних сил спортсмен вирішив після обстрілу його рідного міста Гянджі вірменськими військами в ході бойових дій за Нагірний Карабах.

В Україні Аміль Хамзаєв три сезони виступав у складі кременчуцького Кременя: сезон у Суперлізі та ще два в Вищій лізі. Загалом 68 матчів. Зіграв у Матчі зірок Суперліги 2017 року.

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