Парго може перейти до українського клубу

БК Дніпро веде переговори про перехід відомого американського плеймейкера Джеремі Парго.

Про це повідомляє Планета Баскетбол.

Потенційна угода ще далека від остаточного оформлення, однак за останні дні сторони істотно просунулися в цьому питанні.

34-річний Парго (188 см) має значний послужний список: він виступав за ряд клубів НБА (Мемфіс, Клівленд, Філадельфія), Маккабі з Тель-Авіва, московський ЦСКА, італійську Венецію, а також китайські та ліванські клуби.

У регулярному сезоні НБА 2019/20 Джеремі встиг зіграти 3 матчі в складі Голден Стейт Ворріорс, набираючи 8,3 очка + 2,6 передачі за 14,8 хвилини на паркеті.

Влітку цього року Парго брав участь в догравання чемпіонату Ізраїлю в рядах єрусалимського Хапоеля, набираючи 14,2 очка + 4,7 передачі в середньому за 24,4 хвилини на майданчику.

Парго - чотириразовий чемпіон Ізраїлю, триразовий володар Кубка Ізраїлю, чемпіон Росії і чемпіон Єдиної Ліги ВТБ. Виступаючи за Маккабі, в 2011-му році Джеремі був фіналістом Євроліги, попутно увійшовши в другу символічну збірну сезону.

Раніше, Дніпро підписав форварда збірної України В'ячеслава Боброва.