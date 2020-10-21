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Дніпро хоче підписати колишнього гравця клубу НБА

Сьогодні 08:55 249 0
Парго може перейти до українського клубу
Дніпро хоче підписати колишнього гравця клубу НБА
#Дніпро, #Парго

Джерело - basket-planet.com.

БК Дніпро веде переговори про перехід відомого американського плеймейкера Джеремі Парго.

Про це повідомляє Планета Баскетбол.

Потенційна угода ще далека від остаточного оформлення, однак за останні дні сторони істотно просунулися в цьому питанні.

34-річний Парго (188 см) має значний послужний список: він виступав за ряд клубів НБА (Мемфіс, Клівленд, Філадельфія), Маккабі з Тель-Авіва, московський ЦСКА, італійську Венецію, а також китайські та ліванські клуби.

У регулярному сезоні НБА 2019/20 Джеремі встиг зіграти 3 матчі в складі Голден Стейт Ворріорс, набираючи 8,3 очка + 2,6 передачі за 14,8 хвилини на паркеті.

Влітку цього року Парго брав участь в догравання чемпіонату Ізраїлю в рядах єрусалимського Хапоеля, набираючи 14,2 очка + 4,7 передачі в середньому за 24,4 хвилини на майданчику.

Парго - чотириразовий чемпіон Ізраїлю, триразовий володар Кубка Ізраїлю, чемпіон Росії і чемпіон Єдиної Ліги ВТБ. Виступаючи за Маккабі, в 2011-му році Джеремі був фіналістом Євроліги, попутно увійшовши в другу символічну збірну сезону.

Раніше, Дніпро підписав форварда збірної України В'ячеслава Боброва.

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