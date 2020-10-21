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ФБУ відхилила протест Будівельника на результат гри з Харківськими Соколами

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Кияни оскаржували результат поєдинку Суперліги проти Харківських Соколів
ФБУ відхилила протест Будівельника на результат гри з Харківськими Соколами
#Будівельник, #Харківські Соколи

Джерело - ФБУ.

Директорат Чемпіонату України ФБУ розглянув 20 жовтня протест Будівельника на поєдинок регулярного чемпіонату Суперліги 18 жовтня проти Харківських Соколів. 

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Американський захисник Будівельника Реджі Джонсон за 3 секунди до завершення ігрового часу за рахунку 77:79 виконав триочковий кидок, після якого м’яча торкнувся форвард Соколів Володимир Шевченко. Кияни наполягали, що триочковий має бути зарахований. 

Уважно переглянувши повтор спірного епізоду, дійшли висновку, що м'яч не було зараховано старшим суддею у повній відповідності до Офіційних правил, оскільки гравець БК Харківські Соколи торкнувся його в той момент, коли більша частина м’яча вже перебувала нижче рівня кошику і він ніяк не міг потрапити в кошик, а відтак це не було перешкодою влучанню м’яча, як передбачено ст. 31 Офіційних правил. Підсумовуючи зазначене, рішення старшого судді не зараховувати м'яч повністю відповідає Офіційним правилам, а сам епізод не є підставою для подачі протесту.

За підсумками засідання Директорат Чемпіонату України ФБУ відмовив Будівельнику в задоволенні протесту. 

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