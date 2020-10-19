Будівельник подав протест на результат гри з Харківськими Соколами

Київський клуб знайшов спірний епізод на останніх хвилинах зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У рамках матчу регулярного чемпіонату Суперліги Будівельник поступився команді Харківські Соколи через помилку арбітрів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Гості виграли виїзний матч з рахунком 79:77, однак після гри столичний клуб подав офіційний протест на результат матчу.

Кияни звертають увагу на епізод, який відбувся на заключних секундах матчу: американський захисник Будівельника Реджи Джонсон за 3 секунди до завершення ігрового часу за рахунку 77:79 виконав триочковий кидок, після якого м’яча торкнувся форвард Соколів Володимир Шевченко. Кияни вважають, що триочковий кидок має бути зараховано.