Київ-Баскет і Прометей потрапили в одну групу у Кубку Європи ФІБА

При жеребкуванні групового етапу Кубка Європи ФІБА Київ-Баскет і Прометей потрапили в групу B, а з українськими клубами гарантовано зіграє болгарський Рілсі.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Четвертою командою в групі Київ-Баскета і Прометея може стати Балкан (Болгарія) або Цмокі-Мінськ (Білорусь). Ці клуби зіграють один з одним у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Чемпіон Суперліги Дніпро в разі поразки в першому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів в Кубку Європи ФІБА потрапить в групу Е. Якщо команда Дениса Журавльова виб'є голландський Донар, але вилетить у другому раунді від Керавноса (Кіпр) або Іракліса (Греція), то виявиться в групі F.

