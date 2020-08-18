Київ-Баскет і Прометей потрапили в одну групу у Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
При жеребкуванні групового етапу Кубка Європи ФІБА Київ-Баскет і Прометей потрапили в групу B, а з українськими клубами гарантовано зіграє болгарський Рілсі.
Про це повідомляє пресслужба ФІБА.
Четвертою командою в групі Київ-Баскета і Прометея може стати Балкан (Болгарія) або Цмокі-Мінськ (Білорусь). Ці клуби зіграють один з одним у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Чемпіон Суперліги Дніпро в разі поразки в першому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів в Кубку Європи ФІБА потрапить в групу Е. Якщо команда Дениса Журавльова виб'є голландський Донар, але вилетить у другому раунді від Керавноса (Кіпр) або Іракліса (Греція), то виявиться в групі F.
♟️ The playing field has been set for the 2020/2021 #FIBAEuropeCup season!— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) August 18, 2020
Who's your early favorite to win it all? 🤔
Раніше, ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон.