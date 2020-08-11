ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон

У змаганях беруть участь Київ-Баскет та Прометей

Джерело - ФБУ.

Оскільки на участь у Кубку Європи подано менше заявок, він стартує без кваліфікаційного етапу.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Безпосередньо на участь в Кубку Європи ФІБА зареєструвалися 16 клубів. Серед них два українські: Київ-Баскет та Прометей.

Ще 12 клубів з кваліфікації Ліги чемпіонів претендують на 11 місць в Кубку Європи ФІБА.

Загалом у сезоні-2020/21 має виступити 27 команд. Вони будуть розподілені на 7 груп по 3 та 4 команди.

Серед можливих учасників Кубка Європи ФІБА в разі невдачі в кваліфікації Ліги чемпіонів є і український Дніпро.

Нагадаємо, Миколаїв підписав Макса Конате.